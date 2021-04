Il Messaggero e i due volti della Lazio: "Immobile carico, Luis Alberto amareggiato"

vedi letture

Il Messaggero si occupa dei due campioni e bomber della Lazio, Ciro Immobile e Luis Alberto, che presentano situazioni contrapposte. Il primo aveva lasciato Formello un po' abbacchiato poiché, malgrado le vittorie della squadra, lui non riusciva a segnare, ma stavolta l'azzurro, al contrario di altre, l'ha rivitalizzato. Dal 7 febbraio cercava la rete e ora è carico: vuole aiutare i suoi compagni a qualificarsi per il quarto posto. Non sorride tanto Luis Alberto, invece, che deve fare i conti con una fastidiosa distorsione alla caviglia rimediata nella fase finale dell'allenamento di ieri l'altro. Domani con lo Spezia non ci sarà e rischia di saltare anche la prossima col Verona. Non sarà facile sostituirlo, tra i candidati sembrano esserci Akpa Akpro e Pereira.