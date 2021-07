Il Messaggero: "L'Italia non è favorita ma contro il Belgio farà il suo gioco"

Belgio-Italia è l'unico quarto di finale che ha seguito alla lettera il pronostico. Solo queste due nazionali, come ricorda Il Messaggero, hanno vinto tutte le gare, ma gli Azzurri non partiranno certo da favoriti visto che i nostri avversari sono al primo posto nel ranking. Mancini ha chiarito che non cambierà copione, ma l'aggressività sarà fondamentale per dare equilibrio al 4-3-3 e non scoprire la difesa. Il Belgio gioca molto in contropiede, non è spavaldo, aspetta e riparte, appoggiandosi al solito Lukaku.