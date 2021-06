Il Messaggero: "L'Italia si gioca i quarti contro l'Austria. E ancora si discute se inginocchiarsi o no"

"L'Italia si gioca i quarti contro l'Austria. E ancora si discute se inginocchiarsi o no". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani sulla gara degli azzurri di stasera. Mancini in conferenza ha suonato la carica: "I miei giocatori siano consapevoli della grande occasione che hanno. Questa è la più dura, poi sarà più facile". Le ultime sulla formazione: Verratti davanti a Locatelli, Chiellini in panchina.