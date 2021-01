Il Messaggero: "La Roma vince e chiede rinforzi. Il terzo posto non basta"

Il Messaggero, sui giallorossi, scrive: "La Roma vince e chiede rinforzi. Il terzo posto non basta". Dzeko e compagnia, dopo il primo successo del nuovo anno (contro la Sampdoria per 1-0), chiedono rinforzi. Nonostante il terzo posto dietro alle milanesi, evidentemente nello spogliatoio della Roma qualcuno ha capito che questo campionato in cui le big salgono e scendono dall'altalena può essere quello buono per tornare a riempire la bacheca di Trigoria. Per questo la Champions, obiettivo fallito delle ultime due stagioni, non basta più: l'invito ai Friedkin ci sta tutto.