Il Messaggero: "Lazio, battere la Roma per tenere viva la speranza Champions"

vedi letture

Il Messaggero dà spazio al derby della Capitale: "Lazio, battere la Roma per tenere viva la speranza Champions". La Lazio di Simone Inzaghi cerca una vittoria nel derby per sperare ancora nell'Europa che conta, conoscendo già i risultati di Atalanta e Juve (domani Milan e Napoli) e in attesa del recupero con il Torino di mercoledì prossimo. Battere la Roma significa arrivare all'ultima giornata con il brivido ancora di potercela fare ma servono diversi passi falsi delle altre. La vittoria nel derby inoltre potrebbe essere un credito in più da spendere sul mercato, anche perché senza Champions non sarà un calciomercato coi fuochi d'artificio.