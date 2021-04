Il Messaggero: "Lazio, l'astinenza di Immobile e la promessa di Luis Alberto"

"Lazio, l'astinenza di Immobile e la promessa di Luis Alberto" scrive Il Messaggero stamani. Immobile vuole interrompere il digiuno più lungo da quando è alla Lazio. Non è la prima volta che il bomber non segna per alcune gare di fila: era capitato nel 2016-2017, proprio a cavallo dei due anni, quando non riuscì a segnare per 7 gare di fila. Ma la striscia attuale è diventata più lunga e l'amarezza è tanta. Sono passati 616 minuti senza gol, l'ultimo da 3 punti contro il Cagliari il 7 febbraio. E intanto spunta la promessa di Luis Alberto. Lo spagnolo è uomo-assist ma quest'anno è incredibilmente a quota zero e ha promesso a Ciro che lo farà segnare con un suo passaggio vincente. Un assist speciale. E spesso quando dice queste cose, poi succedono.