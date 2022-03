Il Messaggero: "Luis Alberto, la fantasia non basta più: la Lazio ha bisogno dei suoi gol"

La sfida contro il Cagliari si avvicina per la Lazio e Maurizio Sarri punta tutto su Luis Alberto. Al tecnico toscano non sono più permessi passi falsi, altrimenti il cammino verso l'Europa sarebbe compromesso e così lo spagnolo è chiamato a migliorare le proprie prestazioni: adesso la fantasia non basta più, servono anche i gol. A riportarlo è Il Messaggero.