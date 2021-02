Il Messaggero: "Roma, tre gol per tornare sul podio. Esame scudeto, Lazio rimandata"

Questa mattina Il Messaggero si sofferma in prima pagina sulle capitoline, titolando: "Roma, tre gol per tornare sul podio. Esame scudetto, Lazio rimandata". La Roma festeggia Veretout, trascinatore con una doppietta nel 3-0 rifilato all'Udinese che permette alla squadra di Fonseca di tornare terza in classifica scavalcando la Juventus , battuta ieri l'altro dal Napoli; quanto alla Lazio, ko per 3-1 con l'Inter, che a sua volta supera il Milan e conquista il primo posto a +1 sui cugini rossoneri.