Il Messaggero: "Roma, tutto sullo United: Fonseca ricarica la squadra"

"Roma, tutto sullo United: Fonseca ricarica la squadra". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento ai giallorossi. La semifinale di Europa League, scrive il quotidiano sarà il crocevia stagionale: vanno recuperate condizione atletica e personalità. Il pari con l'Atalanta aiuta il morale, ma per la sfida allo United serve altro. La squadra di Fonseca fa fatica a segnare: nel girone di ritorno ha il 15° attacco. A Cagliari giocherà la formazione "B". L'obiettivo è essere al meglio per l'appuntamento all'Old Trafford.