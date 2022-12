Il Messaggero sugli obiettivi della Lazio: "Sarri, un patto per la Champions"

La Lazio sta lavorando duramente in questi giorni, per arrivare al meglio alla ripresa del campionato e soprattutto centrare gli obiettivi prefissati. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha stretto con i giocatori il cosiddetto "patto di Natale": confermare la compattezza mostrata nella prima parte di stagione ed evitare gli errori visti durante il le amichevoli in Spagna, per arrivare al traguardo promesso alla società ovvero terminare il campionato in zona Champions.