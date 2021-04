Il Messaggero: “Tamponi e assenze, ansia Lazio. Martedì i 45 anni di Inzaghi a Formello”

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio ai biancocelesti con il titolo seguente: “Tamponi e assenze, ansia Lazio. Martedì i 45 anni di Inzaghi a Formello”. Per ora tutti i test sono negativi, ma continua ad esserci apprensione visti i festeggiamenti e il catering per il rinfresco davanti agli spogliatoi per il compleanno del mister. Gran parte dei giocatori e tutto lo staff del tecnico hanno già avuto il Covid, ma intanto ci sono state assenze improvvise come quelle di Musacchio e Cataldi giustificate da "fastidi". Oggi e domani altri tamponi, ma è presto per trarre conclusioni.