Il Secolo XIX: "Genoa, arriva SIrigu. Insegue i Mondiali"

Colpo in porta per il porta, che è vicinissimo a chiudere per Salvatore Sirigu. E così Il Secolo XIX in taglio alto titola: "Genoa, arriva SIrigu. Insegue i Mondiali". Dopo la vittoria dell'Europeo, in cui ha trovato anche una manciata di minuti di campo, ora l'esperto portiere insegue i Mondiali del prossimo dicembre in Qatar. Classe 1987, ha chiuso la sua esperienza al Torino dopo quattro stagioni ed è pronto a ripartire dal rossoblu del Genoa.