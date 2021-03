Il Secolo XIX: "Genoa dalla faccia sporca: 'Ritroviamo il furore'". Snodo fondamentale con l'Udinese

La sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola questa mattina si apre con un titolo dedicato al Genoa: "Genoa dalla faccia sporca: 'Ritroviamo il furore'", si legge. Con l'Udinese sarà uno snodo fondamentale per i rossoblù. Lo sa bene Ballardini, che alla vigilia ha dichiarato: "Voglio una squadra che non dà confidenza a nessuno". A sinistra rientra Czyborra, ballottaggio tra Scamacca e Pandev, con il macedone in leggero vantaggio per un attacco che dia meno riferimenti.