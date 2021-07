Il Secolo XIX, parla Ferrero: "La Samp deve ispirarsi allo spirito della Nazionale"

"La Samp deve ispirarsi allo spirito della Nazionale", parole del patron blucerchiato Massimo Ferrero, con le quali Il Secolo XIX titola stamane in taglio alto. Il presidente della Sampdoria chiede alla propria squadra lo spirito e l'orgoglio messo in campo dagli azzurri in questo mese di Europeo: di certo una richiesta non da poco, ma la Nazionale deve essere di ispirazione per la nostra Serie A.