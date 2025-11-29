Il Tempo e l'intervista di Totti: "Non vedo ancora l'impronta di Gasperini"
Parla il capitano. Perché, per tutti, a Roma, Francesco Totti è ancora il capitano. Il Tempo ha dedicato spazio all'intervista rilasciata dall'ormai ex calciatore: "Bene il tecnico. Dybala? Non ha il fisico per fare la punta". E poi ancora: "Non vedo ancora l'impronta del nuovo allenatore ma contano i risultati".
