Desenzano, confermato Gaburro: sarà ancora lui a guidare la squadra in Serie C
Il Desenzano ha sciolto ogni dubbio sul futuro della panchina, confermando Marco Gaburro alla guida della Prima Squadra anche per la stagione 2026/27. Dopo il messaggio pubblicato sui social nelle scorse ore, è arrivata anche l'ufficialità attraverso un comunicato del club, che ha ribadito la piena fiducia nell'allenatore protagonista della storica promozione tra i professionisti.
Gaburro resterà quindi alla guida della squadra dopo una stagione da incorniciare, conclusa con il primo posto in Serie D e la conquista della Serie C. Il Desenzano ha chiuso il campionato con 77 punti in 34 giornate, imponendosi grazie a un percorso caratterizzato da continuità di risultati, organizzazione tattica e una chiara identità di gioco.
La società considera la conferma del tecnico uno dei pilastri su cui costruire il nuovo progetto sportivo. L'obiettivo è affrontare il debutto tra i professionisti mantenendo la continuità tecnica e proseguendo il percorso di crescita avviato nell'ultima stagione.
La nota ufficiale
"Il Desenzano Football Club è lieto di annunciare la conferma di Marco Gaburro alla guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2026/2027. Una scelta nel segno della continuità, della programmazione e della fiducia verso un allenatore che, nella stagione appena conclusa, ha saputo guidare la squadra verso il più importante traguardo della storia societaria: la conquista della promozione tra i professionisti."