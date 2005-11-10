Ufficiale Desenzano, confermato Gaburro: sarà ancora lui a guidare la squadra in Serie C

Dopo l'anticipazione affidata ai social, il club ha ufficializzato la permanenza di Marco Gaburro sulla panchina della Prima Squadra

Il Desenzano ha sciolto ogni dubbio sul futuro della panchina, confermando Marco Gaburro alla guida della Prima Squadra anche per la stagione 2026/27. Dopo il messaggio pubblicato sui social nelle scorse ore, è arrivata anche l'ufficialità attraverso un comunicato del club, che ha ribadito la piena fiducia nell'allenatore protagonista della storica promozione tra i professionisti.

Gaburro resterà quindi alla guida della squadra dopo una stagione da incorniciare, conclusa con il primo posto in Serie D e la conquista della Serie C. Il Desenzano ha chiuso il campionato con 77 punti in 34 giornate, imponendosi grazie a un percorso caratterizzato da continuità di risultati, organizzazione tattica e una chiara identità di gioco.

La società considera la conferma del tecnico uno dei pilastri su cui costruire il nuovo progetto sportivo. L'obiettivo è affrontare il debutto tra i professionisti mantenendo la continuità tecnica e proseguendo il percorso di crescita avviato nell'ultima stagione.

La nota ufficiale

"Il Desenzano Football Club è lieto di annunciare la conferma di Marco Gaburro alla guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2026/2027. Una scelta nel segno della continuità, della programmazione e della fiducia verso un allenatore che, nella stagione appena conclusa, ha saputo guidare la squadra verso il più importante traguardo della storia societaria: la conquista della promozione tra i professionisti."