Il Tempo: "La Lazio fa festa, mentre la Roma torna sconfitta 3-1: Europa a rischio"

"La Lazio fa festa, mentre la Roma torna sconfitta 3-1: Europa a rischio" titola Il Tempo che, in prima pagina, scrive delle due romane. I biancocelesti trionfano in casa col Parma per 1-0 grazie a un gol di Immobile - si legge - a tempo scaduto. I giallorossi tornano invece ko per 3-1 contro l'Inter e vedono compromessa l'Europa.