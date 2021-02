L'Eco di Bergamo: "Atalanta ko: 0-1. Fuori dallo stadio ferito un tifoso"

"Atalanta ko: 0-1. Fuori dallo stadio ferito un tifoso". Così l'edizione odierna dell'Eco di Bergamo, che dedica spazio in apertura alla Dea all'indomani della sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Decide un gol di Mendy, ma l'espulsione ingiusta di Freuler ha condizionato in maniera decisiva il match. Assembramenti e botti fuori dallo stadio, ferita ad una mano per un giovane tifoso.