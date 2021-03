L'Eco di Bergamo: "Atalanta, per i quarti e per la gloria"

"Atalanta, per i quarti e per la gloria", titola stamane L'Eco di Bergamo. Stasera a Madrid contro il Real i nerazzurri di Gasperini cercheranno di ribaltare lo 0-1 subito a Bergamo all'andata. Servirà un'impresa per qualificarsi. E Zidane recupera Sergio Ramos e Karim Benzema. Due ostacoli in più per l'Atalanta che però vuole giocarsela a viso aperto, forte delle statistiche: ha vinto le ultime cinque trasferte in Europa.