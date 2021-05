La Gazzetta dello Sport: "Conte e il 'fenomeno' Lautaro dal futuro incerto"

"Conte e il 'fenomeno' Lautaro dal futuro incerto" scrive La Gazzetta dello Sport. Momenti di tensione ieri durante Inter-Roma. Non è passata inosservata l'uscita di scena di Lautaro Martinez che, lasciando il campo al momento della sostituzione, ha fatto dei gesti vistosi, calciando l'aria, a pochi passi da Conte, che ha replicato con un sibillino: "Devi avere rispetto, non fare il fenomeno". Le tensioni societarie condizionano il futuro di Lautaro, visto che da mesi non vede arrivare un meritato rinnovo. E intanto Conte non parla: niente conferenza pre-gara e niente dichiarazioni post-gara. Due silenzi che fanno una prova, secondo la Rosea, "un'altra spia accesa su un futuro in divenire. Nessuna risposta però da lui cadrà fin quando non avrà parlato con il presidente".