La Gazzetta dello Sport: "Da reietti a favoriti: l'ultimo colpo di tacco di Mancini"

"Da reietti a favoriti: l'ultimo colpo di tacco di Mancini" scrive La Gazzetta dello Sport sottolineando il gran lavoro di Roberto Mancini che ha fatto rinascere l'Italia dalle ceneri post-Svezia. Ora l'Italia è cresciuta come nessun'altra ed è una delle favorite per la vittoria dell'Europeo. Mancini ha scelto sin da subito un calcio offensivo con tre punte e due play. Ha lanciato i giovani, puntando su Zaniolo alla seconda convocazione, 'saccheggiano' l'Under 21. "Abbiamo buonissimi giocatori, non Palloni d'Oro, ma la somma in campo fa sempre più di undici. E divertendosi, non sono mai sazi" scrive la Rosea. Nel gruppo non si è mai vista una faccia triste per una tribuna. E nel gruppo c'è anche il Mancio, che si lega alla Nazionale fino al 2026 come un tecnico federale.