La Gazzetta dello Sport: "Dzeko-Fonseca, per la tregua servono le scuse ufficiali"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla situazione in casa Roma con il titolo seguente: "Dzeko-Fonseca, per la tregua servono le scuse ufficiali". Il bosniaco ha manifestato la voglia di allenarsi in gruppo, ma ciò gli è stato proibito dal tecnico e dunque il centravanti non ha gradito. Essendo anche il 3° miglior marcatore nella storia del club sperava di avere un trattamento diverso, ma non è finita qui. Dzeko avrebbe ricordato di aver giocato e segnato la scorsa stagione con una doppia frattura a uno zigomo. Dal canto suo Fonseca e la società, nella persona di Tiago Pinto, gli hanno ribadito come ci sia la volontà di non affidargli più la fascia di capitano. Per arrivare ad un chiarimento c'è bisogno di scuse ufficiali all'allenatore.