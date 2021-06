La Gazzetta dello Sport: "Juve, Allegri ha chiesto un difensore: Milenkovic è il primo nome"

vedi letture

"Juve, Allegri ha chiesto un difensore: Milenkovic è il primo nome" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Allegri vuole una rosa competitiva per affrontare tutte le competizioni. La Juve potrebbe cedere Merih Demiral (prezzo 40 milioni) e al posto del turco potrebbe puntare su Nikola Milenkovic, Il difensore serbo classe '97 ha un solo anno di contratto con la Fiorentina e potrebbe andar via per una decina di milioni. Gattuso vorrebbe convincerlo a rimanere a Firenze, la Juve potrebbe usare l'arma della Champions per portare il difensore in bianconero.