La Gazzetta dello Sport: "L'Inter di Conte ha già segnato di più delle squadre che hanno fatto la storia"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai nerazzurri con questo titolo: "L'Inter di Conte ha già segnato di più delle squadre che hanno fatto la storia". 57 gol in 23 partite sono 2,5 gol a match, una coppia d'attacco da 30 gol, 12 marcatori diversi. Dopo 23 turni Milito e compagni con Mourinho arrivarono a 49 centri, ma anche Conte stesso tra Juventus e Chelsea non aveva mai raggiunto questi ritmi offensivi. Con Eriksen oggi c'è un doppio play con Brozovic, poi oltre a Lukaku e Lautaro, il gioco prevede due esterni e un incursore fisso in area come Barella. Conte ha trovato l'Inter totale, un manifesto da scudetto.