La Gazzetta dello Sport: "Milan, London calling. Sfida al Napoli per Ziyech"

La partita di Londra del Milan si gioca su più fronti: con il Chelsea i rossoneri parlano ovviamente del riscatto di Tomori, per il quale i Blues non concedono sconti sulla formula pattuita a gennaio, che prevede il pagamento del riscatto di 28 milioni in 3 anni. Il rinnovo unilaterale di Giroud ha invece increspato un po' le acque tra le parti, anche se i proprietari dei due club continuano ad avere relazioni eccellenti. Il nome nuovo su quest'asse, avanzato da La Gazzetta dello Sport, è quello di Hakim Ziyech: anche il Napoli si sarebbe avvicinato a lui, ma secondo la rosea il marocchino preferirebbe la soluzione milanista. Con l'approvazione di Pioli, al quale l'ex Ajax piace molto. Ogni operazione con Chelsea, però, va portata avanti con grande cautela: non irritarlo è la prima delle missioni.