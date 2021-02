La Gazzetta dello Sport: "Milan, pareggio frutto dei calcoli di Pioli. E l'autostima si abbassa"

"Milan, pareggio frutto dei calcoli di Pioli. E l'autostima si abbassa" è l'analisi de La Gazzetta dello Sport sul 2-2 del Milan in casa della Stella Rossa. Un pari frutto dei calcoli di Pioli con un Milan imbottito di riserve in vista del derby con l'Inter di domenica pomeriggio. La qualificazione non è compromessa, ai rossoneri basterà anche un pari per 0-0 o 1-1 per qualificarsi, ma ha lasciato in vita la Stella Rossa. Un pari che, anche per come è arrivato, abbassa l'autostima mentre, al contrario, una vittoria avrebbe aumentato l'autostima in vista del derby. Il bilancio della trasferta in Serbia non è granché positivo e nei prossimi 2 giorni che mancano alla stracittadina milanese andranno smaltite le tossine fisico-mentali consumate contro la squadra di Stankovic.