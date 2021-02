La Gazzetta dello Sport: "Napoli, flop mercato da 152 milioni. Tutti in discussione"

vedi letture

Il Napoli è in piena crisi, Gattuso sta reggendo in panchina perché non ci sono soluzioni alternative. scrive "Napoli, flop mercato da 152 milioni. Tutti in discussione" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua analisi sul club azzurro. I 152 milioni spesi tra gennaio e agosto 2020 sono sembrati noccioline rispetto alle prestazioni di coloro che sarebbero dovuti essere i rinforzi. Ora però la questione è diventata seria perché i risultati scarseggiano e sono tutti in discussione: dai dirigenti all’area tecnica, fino ai giocatori, nessuno escluso. De Laurentiis ha investito Cristiano Giuntoli della questione mercato ma senza l'approvazione dell’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, nulla si muove. Il d.s. ha pianificato con l’avallo di Gattuso la campagna rafforzamento, ha risposto alle sue sollecitazioni.