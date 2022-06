La Gazzetta dello Sport: "PSG, nuova offerta per Skriniar: no dell'Inter a 60 milioni più Draxler"

L'Inter attende il famoso rilancio del PSG a 70 milioni di euro per poter dire sì e vendere così Milan Skriniar. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri c'è stato un nuovo tentativo dei francesi, che hanno inserito Julian Draxler nell'affare, oltre ai 60 milioni cash, ma i nerazzurri non ci hanno voluto sentire e hanno ribadito che lo slovacco partirà solo per un'offerta indecente e senza contropartite tecniche. Tra domani e dopodomani è previsto un nuovo incontro tra i club e probabilmente sarà quello che sbloccherà l'affare, facendo contento anche il classe '95, che andrà a percepire 7,7 milioni netti più bonus.