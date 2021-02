La Gazzetta dello Sport: "Rinnovo Donnarumma, partita complicata. Il traguardo è lontano"

La Gazzetta dello Sport svela i dettagli della trattativa per il rinnovo di Donnarumma, portiere del Milan. "Rinnovo Donnarumma, partita complicata. Il traguardo è lontano" scrive il quotidiano. Nella trattativa sicuramente l’aspetto economico gioca un fattore fondamentale, visto che per il nuovo legame la richiesta è di almeno 10 milioni di euro netti. Gigio salirebbe sul podio dei portieri immediatamente dopo De Gea (11,2) e a braccetto con Oblak. Sinora la proposta rossonera lo porta a quota 7,5 milioni netti a stagione sino al 2026. A complicare tutto c'è anche la lunghezza del contratto. Secondo le idee di Raiola basterebbe un anno solo, magari per guardarsi intorno la prossima estate. È il motivo per cui in via in casa rossonera stanno pensando ad un compromesso, cioè quello di spingersi sino al 2024. E chi è vicino al tavolo della trattativa giura che ogni tanto fa capolino anche l’argomento clausola. La partita in corso è complicata. Anzi, complicatissima Il traguardo non appare vicino, nonostante la buona volontà dei protagonisti.