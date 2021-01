La Gazzetta dello Sport verso il derby d'Italia: "Inter-Juve da supereroi"

"Inter-Juve da supereroi", apre così La Gazzetta dello Sport di questa mattina in prima pagina in vista del derby d'Italia che si giocherà questa sera a San Siro. Lukaku contro Ronaldo come un duello tra l'incredibile Hulk e Superman. 200 paesi collegati per una gara che può valere lo scudetto e 650 milioni di spettatori in giro per il mondo.

Milan, allarme Calha - Il centrocampista turco fa il tampone ma restano dubbi sulle sue condizioni e potrebbe saltare il Cagliari. Intanto oggi nuovo summit per Mandzukic, si cerca l'intesa col croato.

Torino stoppato - 0-0 contro lo Spezia e l'ira di Cairo: "Sono molto deluso". Ore di riflessione sulla posizione dell'allenatore Giampaolo che oggi come non mai rischia di essere esonerato.