La Nazione: "Fiorentina, Commisso studia la sorpresa per rispondere ai Friedkin"

La Nazione stamani scrive che Commisso e i fiorentini hanno una cosa in comune: l'orgoglio. Ecco perché, a salvezza conquistata, il presidente viola potrebbe sorprendere tutti, smentendo gli scettici e dando ragione a chi ha sempre avuto fiducia in lui e nell'ambizione che certo non gli manca, così come niente ha da invidiare ai colleghi giallorossi, i Friedkin. Rocco - si legge - ci aveva abituati a sorprese di mercato come l'arrivo di Ribery che illuminò la sua prima estate da fiorentino. I tifosi, complice l'affondo romano, ora aspettano la risposta del numero uno della Mediacom, che nelle intenzioni ha sempre manifestato la sua voglia di accrescere la società e gli obiettivi del club.