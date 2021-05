La Nazione: "Fiorentina, da Gattuso a Vlahovic: oggi Commisso risponde sul rilancio"

vedi letture

La Nazione in edicola questa mattina fa il punto sul futuro della Fiorentina. Commisso quest'oggi scioglierà diversi nodi, ma molti problemi persistono: il primo è che tutti i tecnici che potrebbero rientrare nei piani sono ancora sotto contratto ed il secondo è che prima di rendere ufficiale l'accordo con qualcuno ci dovrebbe essere un incontro per definire nei dettagli il cammino da percorrere insieme. Il presidente potrebbe rendere nota la conferma di Daniel Pradè in un team potenziato dall'ingresso di Roberto Goretti (ex Perugia). Infine un altro tema caldo sarà la conferma di Vlahovic che ha il contratto in scadenza nel 2023 e dal quale passano gran parte delle ambizioni di rilancio dei viola.