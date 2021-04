La Nazione: "Fiorentina, Ribery e un triste compleanno. Il futuro solo dopo la salvezza"

La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio ai viola con il titolo seguente: "Fiorentina, Ribery e un triste compleanno. Il futuro solo dopo la salvezza". La distanza dalla famiglia rimasta in Germania dalla primavera 2020 è evidentemente un peso duro da sopportare per il francese e lo ha rimarcato anche sui social rivolgendosi alla sua signorina. Il futuro dell'ex Bayern sarà deciso, nonostante il contratto in scadenza tra due mesi, solamente dopo aver concluso il campionato quando l'unica certezza che ha è che pianificherà il futuro insieme alla sua famiglia.