La Nazione: "Gattuso-Fiorentina, primo giorno in viola con vertice di mercato"

vedi letture

"Gattuso-Fiorentina, primo giorno in viola con vertice di mercato" scrive La Nazione oggi in edicola. Full immersion a tinte viola per Rino Gattuso che ha visitato il centro sportivo 'Davide Astori' e anche quello del futuro, il Viola Park. Giornata importante, con un lungo colloquio con Joe Barone e Daniele Pradè. Ai campioni anche Alessandro Moggi, procuratore di Callejon. In serata invece la cena in Versilia con Franck Ribery: il francese ha teso la mano, potrebbe rimanere a Firenze, ma dipenderà dal ruolo che avrà nella nuova Fiorentina. Prima giornata viola a grande ritmo per Rino, in attesa della presentazione che potrebbe avvenire il 12 luglio.