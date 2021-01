La Nazione: "Kokorin promette spettacolo. Alla Fiorentina per rilanciare una carriera"

La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio ai viola con il titolo seguente: "Kokorin promette spettacolo. Alla Fiorentina per rilanciare una carriera". Per il russo ieri sera la cena con Commisso e la famiglia, stamani invece firmerà il contratto che lo legherà al suo nuovo club per 3 anni e mezzo, poi incontrerà i compagni al C. Sportivo Astori e parlerà con Prandelli di persona dopo averlo già fatto ovviamente al telefono. Sorridente, sicuro di sé, deciso a lasciare il segno e rilanciare una carriera che ha subito uno stop solo per questioni extracalcio, ma che Kokorin vuole dimenticare presto a suon di gol.