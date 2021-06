La Repubblica in apertura sugli Europei: "L'Europa ritrova il calcio"

"L'Europa ritrova il calcio" scrive quest'oggi La Repubblica in apertura e a tutta pagina. Spazio agli Europei che prenderanno il via nella giornata odierna, con il match tra Italia e Turchia che aprirà le danze e riporterà il pubblico negli stadi. Undici città diverse, 24 nazionali pronte a sfidarsi. Torna anche il tifo, ma non sappiamo come: il virus l'avrà cambiato? Dopo oltre un anno di astinenza - si chiede il quotidiano - ci saranno più insulti o più rispetto?