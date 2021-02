La Repubblica: "Juve-Inter, in palio non c'è solo la finale ma anche la supremazia"

"Juve-Inter, in palio non c'è solo la finale ma anche la supremazia", titola stamane La Repubblica. Juventus-Inter, atto III non mette in palio solamente la finale di Coppa Italia: in gioco ci sono supremazia, rapporti di forza, l'estasi o lo scorno dei tifosi e anche due generazioni incrociate, nel senso che i nerazzurri ambiscono al dominio bianconero e al tempo stesso Pirlo intende scalzare Conte e quelli della sua epoca. Questa storiona ci appassionerà fino alla fine del campionato perché l'atto IV andrà in scena alla penultima. Pirlo starà riflettendo sui complimenti non di circostanza, a lui stava bene che gli dessero persino del Sarri, pur di vincere: non è mai stato così Juventino come in quel momento. Conte invece riflette sempre più a lungo dopo una domanda, si nota che si sta imponendo di contare fino a dieci, cento, mille, sa bene che non è il momento di vellicare i suoi istinti bellicosi.