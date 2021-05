La Repubblica: "Lotito non molla la Salernitana e studia la soluzione per non figurare proprietario"

"Lotito non molla la Salernitana e studia la soluzione per non figurare proprietario", titola stamane La Repubblica. La gioia folle per la promozione ieri a Salerno ha coperto ogni pensiero, però ora serve trovare una soluzione: si parla di trattative con cordate locali o con un imprenditore romano. Quel che è certo è che dovrà cedere anche Mezzaroma, perché cognato di Lotito. Ma magari il presidente laziale studierà un trust per non risultare formalmente proprietario, come l'ingresso di un fondo. Di certo non vorrebbe mollare.