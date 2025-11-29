La Sicilia verso Palermo-Carrarese: "Pippo Inzaghi tenta la risalita"
TUTTO mercato WEB
Tra i pochi quotidiani in edicola oggi c'è La Sicilia, che dedica spazio in prima pagina anche al calcio. In taglio alto si parla del match di oggi al Barbera: "Il Palermo riceve la Carrarese. Pippo Inzaghi tenta la risalita", è il titolo scelto dal quotidiano.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile