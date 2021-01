La Stampa: "Belotti nel finale risponde a Ribery: il Toro non riesce a vincere in 11 contro 9"

"Belotti nel finale risponde a Ribery: il Toro non riesce a vincere in 11 contro 9". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de La Stampa in edicola oggi in riferimento al pareggio nell'anticipo di ieri sera tra Torino e Fiorentina. Granata ancora in cerca di un'identità: non riescono a battere la Fiorentina che gioca in nove gli ultimi venti minuti. Dodicesima partita casalinga senza vittorie. Ribery spaventa il Toro ma Belotti ritrova il gol e salva la faccia all'88'. Vlahovic colpisce un palo. L'arbitro sbaglia tutto e nega un rigore a Lukic.