La Stampa: "Il sogno dello Sporting: portare in Portogallo Ronaldo insieme a Buffon"

L'addio di Ronaldo alla Juve non è certo, dipende da molti fattori, non ultimo il contratto in scadenza nel 2022. In caso di separazione anticipata - spiega La Stampa -, sono due le strade che il portoghese potrebbe decidere di percorrere: sposare un club protagonista in Europa (Real, United o PSG), oppure anticipare i tempi del "buen retiro", prendendo in esame le offerte più sontuose e accarezzando la nostalgica ipotesi di chiudere la carriera a Lisbona. Lo Sporting - aggiunge il quotidiano - si è messo in coda anche per ingaggiare Buffon dopo l'addio alla Vecchia Sigonora: chissà che i due non si ritrovino insieme in biancoverde.