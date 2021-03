La Stampa: "Juve, i rischi di Pirlo: svolta o addio. E l'Allegri bis è possibile"

Nessun vertice, sfuriata, picconata a Pirlo e al suo progetto, scrive La Stampa. La volontà di andare avanti con l'attuale guida tecnica è sincera, ma il finale di stagione può modificare lo scenario. Due gli scenari: l'esplosione di una crisi che rischi di mettere a repentaglio la zona Champions con promozione di Tudor, oppure un finale che assicuri l'obiettivo minimo ma non dissipi i dubbi sul tecnico. In tal caso si valuterà un cambio la prossima stagione: Zidane, Simone Inzaghi, Juric, Gasperini, Mancini, Allegri... In quest'ultimo caso bisognerà vedere se sarà possibile una coesistenza con Paratici, in discussione a prescindere come tutti.