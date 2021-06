La Stampa: "Juve, oggi Allegri torna a 'casa'. Mercato e staff, tanti i nodi da sciogliere"

È il giorno del ritorno a casa di Allegri. Un ritorno che "profuma di rivincita e di futuro", evidenzia La Stampa, che sottolinea come al livornese sia stata affidata una vera e propria restaurazione, attraverso la quale dovrà rilanciare la squadra nove volte campione d'Italia. Di certo non gli occorrerà un tour guidato alla Continassa: Max ha piantato solide radici a Torino, dove ha casa e figlio. L'ordine del giorno è piuttosto ricco: la necessità di ufficializzare lo staff tecnico e le date degli impegni estivi si intreccia ai temi di mercato. L'idea - prosegue il quotidiano - è di rimettere Dybala al centro della Juve, mentre difficilmente Ronaldo resterà in bianconero. Per la mediana l'obiettivo numero uno è Locatelli, ma è stato proposto anche Pjanic, e il club monitora anche le situazioni di De Paul e Calhanoglu. Donnarumma resta un nome caldo, ma prima è necessario liberarsi di Szczesny.