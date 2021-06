La Stampa: "L'Italia si inginocchia per solidarietà. La squadra ha scelto una via di mezzo"

"L'Italia si inginocchia per solidarietà. La squadra ha scelto una via di mezzo" scrive La Stampa tornando sulla questione dell'inginocchiamento degli Azzurri per il Black Lives Matter. L'Italia ha scelto di inginocchiarsi se lo faranno gli avversari, un segno per rispettare la scelta altrui ma senza aderire alla campagna perché espressione di lotta al razzismo non condivisa. La politica federale non ha nulla a che vedere con questo perché questa è stata una scelta della squadra. E la squadra ha scelto di stare a metà, forse pensando di mettersi a riparo dalle invasioni di campo della politica.