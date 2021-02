La Stampa: "La Juve si gioca la stagione in 10 giorni. Senza paracadute"

Senza tregua e anche senza paracadute. La Stampa scrive che il tour della Juventus non finisce più e alla squadra di Pirlo non basta quel che ha già fatto dopo aver vinto 9 delle prime 10 partite del 2021: ora i bianconeri si giocano un (gran) pezzo di stagione in appena dieci giorni. Una prova della verità da vivere in apnea, con zero margini di errore e la sensazione di dover conquistare ancora tutto. Sono giorni di fuoco e ora Pirlo dovrà essere bravo anche a gestire le forze psicofisiche.