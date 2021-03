La Stampa: "Ronaldo nervoso e a secco col Portogallo. Futuro avvolto da una nuvola d'ira"

vedi letture

E Ronaldo restò a zero - scrive La Stampa - CR7 ci ha provato in tutti i modi a segnare con la maglia del Portogallo contro l'Azerbaigian. Apparso molto nervoso, Cristiano incassa la terza partita consecutiva allo Stadium senza gol dopo l'eliminazione in Champions e la debacle contro il Benevento. L'attaccante proverà a rifarsi con Serbia e Lussemburgo, mentre il suo futuro resta avvolto da una nuvola d'ira per aver chiuso di farro la sua stagione a marzo, come non gli era mai successo in carriera. Le voci di un suo ritorno al Real Madrid continuano a rincorrersi. Nedved ha specificato: "Lui è immenso e non si tocca, ha un contratto fino al giugno 2022 e rimarrà. Ci ha dato lo slancio nell'olimpo del calcio a livello tecnico e d'immagine".