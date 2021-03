La Stampa: "Ronaldo rimane legato alla Juve ma la delusione può favorire il PSG"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio a CR7 con il titolo seguente: "Ronaldo rimane legato alla Juve ma la delusione può favorire il PSG". Giusto criticare 90' di black out, sconcertante dimenticare una media gol straordinaria e i riflessi benefici su marketing e merchandising. Il nodo è intricato e da una parte ci sono i conti complicati dal Covid, dall'altra le riflessioni di un genomeno slegate dalla maledetta notte di Champions. La tentazione PSG resta con Mendes che però ha un punto fermo per ora, oltre ad ottimi rapporti con i francesi, che è il contratto in bianconero del suo assistito fino al 2022.