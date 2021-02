La Stampa sulle gare di oggi: "Un sabato speciale"

"Un sabato speciale". Questo il titolo che dà La Stampa a pagina 36 sul programma di partita che si svolgeranno oggi. Dalla lotta per rimanere in Serie A alla volata scudetto, tra panchine a rischio e partite che tornano dopo un secolo. Attesa per tre sfide emozionanti e destinate a lasciare un segno in classifica. Apre il viaggio sentimentale di Nicola, poi la sfida a distanza tra Pirlo e Pioli. Nel dettagli le tre gare sono Torino-Genoa, Napoli-Juventus, e a concludere ci sarà Spezia Milan.