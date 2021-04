Libero: "Quattro rigori non fischiati. Qualcuno ha spento il VAR?"

Hanno spento il VAR e non ci hanno avvisato? Questa la provocazione di Libero dopo i recuperi di ieri: "Quattro rigori non fischiati. Qualcuno ha spento il VAR?". Quattro episodi importanti in Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo e nessun intervento del VAR. Ora la tecnologia sembra essersi conformata non tanto alle indicazioni della UEFA (va usato con moderazione) quanto alle gare di qualificazione ai Mondiali: non c'è. Nessun intervento sul contatto Chiesa-Lozano in area partenopea e nessun intervento per il contatto Alex Sandro-Zielinski in quella bianconera. Lo stesso si è verificato a San Siro per Inter-Sassuolo: dubbi sugli episodi Djuricic-Skriniar, Barella-Rogerio e Raspadori-De Vrij. Due partite condotta come se la tecnologia non fosse mai esistita.