Tuttosport: "Dirigenza Juventus, è l'ora dei dentro o fuori"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus. Giovedì ci sarà l'assemblea dei soci Exor e l'attesa è alta, anche se non è detto che John Elkann soddisfi tutte le curiosità sul futuro del club. Magari però parlerà della dirigenza, tutta in scadenza il 30 giugno: il più chiacchierato è Paratici con un eventuale suo addio che promuoverebbe Cherubini a responsabile area calcio con Manna e Tognazzi che diventerebbero uomini mercato (con possibile inserimento di Storari). Non ci sono dubbi sulla permanenza di Agnelli, mentre il prossimo mese arriveranno novità da Nyon sulla questione Superlega con Ceferin che vuole l'esclusione dalle coppe per due anni di Real Madrid, Barcellona e appunto Juventus.